Умер один из основателей музыкального движения nueva trova Пабло Миланес

2023 год объявлен Годом русского языка в странах СНГ. К этому событию приурочен цикл культурно-просв...
Премьера комедии для всей семьи назначена на начало декабря, сообщается в описании фильма на его с...
Самые известные музыкальные хиты голливудских фильмов прозвучат в исполнении оркестра «Русская филар...
6 декабря в Малом зале филармонии в рамках Петербургского музыкального фестиваля им. С. К. Горкове...
С 30 декабря по 8 января в Петербурге пройдут гастроли новогоднего шоу Большого Московского цирка ...
2023 год объявлен Годом русского языка в странах СНГ. К этому событию приурочен цикл культурно-просв...
Премьера комедии для всей семьи назначена на начало декабря, сообщается в описании фильма на его с...
Самые известные музыкальные хиты голливудских фильмов прозвучат в исполнении оркестра «Русская филар...
6 декабря в Малом зале филармонии в рамках Петербургского музыкального фестиваля им. С. К. Горкове...
С 30 декабря по 8 января в Петербурге пройдут гастроли новогоднего шоу Большого Московского цирка ...
Книга «Туала удмурт верос» стала первой антологией удмуртской прозы, выпущенной московским издательс...
Изменения внесли из-за многочисленных нарушений процедуры в прошлогоднем конкурсе, говорится в зая...
Выставка, посвященная русским воинам, открылась в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации...
Директор миланского театра «Ла Скала» Доминик Мейер подтвердил правильно...
В этот день поздравят маэстро и примут участие в концерте Кьяра Таиджи (Италия), солистка театра «Ге...
С 21 по 24 ноября в Центральном театре кукол им. С.В. Образцова проходит Второй фестиваль детских лю...
Государственная Третьяковская галерея начала демонтаж выставки IX Москов...
Медиахолдинг «Цифровое телевидение» при поддержке Министерства культуры ...
Кубинский композитор, поэт, гитарист и вокалист скончался на 80-м году жизни, написал Cubadebate. ...
Новая выставка плакатов «Вокруг Москва-Сити», организованная Музеем тран...
Клип на композицию опубликован на официальной странице ГУП «Петербургский метрополитен» во «ВКонта...
Пластинка может стать финальной частью трилогии, которая дебютировала в 2020 году. Об этом сообщил H...
Главные партии постановки исполнят звезда мировой оперы Хибла Герзмава, приглашенный солист Музыкаль...
Актер сыграл ребенка в легендарной голливудской кинокартине 1939 года. О его смерти изданию THR сооб...
22.11.2022