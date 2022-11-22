Умер один из основателей музыкального движения nueva trova Пабло Миланес

Кубинский композитор, поэт, гитарист и вокалист скончался на 80-м году жизни, написал Cubadebate.





Артиста не стало 22 декабря в одной из больниц Мадрида, куда его госпитализировали десять дней назад. В последние годы он проживал в испанской столице, где проходил лечение от тяжелого заболевания.





Миланес стал один из троих основателей музыкального и культурного движения nueva trova, которое оформилось на Кубе на рубеже 1960-1070-х годов. Исследователи связывают его появление, в том числе с революцией 1950-х годов. В музыкальном плане «нуэва трова» отличалась сочетанием традиционных стилей trova конца ХIХ века и filin 1940-х с авангардом, джазом, роком и другими современными для основателей жанрами, а также социально направленной лирикой. В общественно-культурном плане движение выражало идеи и эстетику революционных и левых кругов.





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