Гастроли Большого Московского цирка под руководством братьев Запашных в Санкт-Петербурге начнутся 30 декабря

Канадские пумы, русские медведи, 33 богатыря и Александр Сергеевич Пушкин выйдут на «Сибур Арену».





Пушкин работал над своей сказкой целых 9 лет. По словам Аскольда Запашного, цирку тоже потребовались годы, чтобы «дорасти» до Пушкина.





«Мы попытались максимально окунуть наших зрителей в ощущение сказки. Такой по-настоящему пушкинской, канонической сказки. Мы ее воссоздали через костюмы, образы героев, но в первую очередь — благодаря языку цирковых трюков! Цирк — это абсолютно сказочное искусство, он открывает зрителям такие возможности человеческого тела и такие способности, которые можно представить себе только в сказке. Что можно летать, гнуться, жонглировать, разговаривать с животными и делать так, чтобы они слушались», — заявил Запашный.





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