Marvel нашла нового режиссера для перезапуска «Блэйда»

Сценарий несколько раз уже переходил из рук в руки, какое-то время им занимался Бо Демайо.





Режиссер Бассам Тарик покинул проект в сентябре, и съемки, запланированные на ноябрь, были сорваны. После этого продюсеры Marvel решили не торопиться с поиском замены и приостановили подготовку к съемкам.





Главную роль в фильме исполнит Махершала Али, а продюсером выступит президент студии Кевин Файги.





Премьера фильма намечена на 6 сентября 2024 года, а съемки перезапуска начнутся в следующем году в Атланте.





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