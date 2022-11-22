Marvel нашла нового режиссера для перезапуска «Блэйда»

Новая выставка плакатов «Вокруг Москва-Сити», организованная музеем транспорта...
Клип на композицию опубликован на официальной странице ГУП «Петербургский метрополитен» во «ВКонта...
Пластинка может стать финальной частью трилогии, которая дебютировала в 2020 году. Об этом сообщил H...
Главные партии постановки исполнят звезда мировой оперы Хибла Герзмава, приглашенный солист Музыкаль...
Новая выставка плакатов «Вокруг Москва-Сити», организованная музеем транспорта...
Клип на композицию опубликован на официальной странице ГУП «Петербургский метрополитен» во «ВКонта...
Пластинка может стать финальной частью трилогии, которая дебютировала в 2020 году. Об этом сообщил H...
Главные партии постановки исполнят звезда мировой оперы Хибла Герзмава, приглашенный солист Музыкаль...
Актер сыграл ребенка в легендарной голливудской кинокартине 1939 года. О его смерти изданию THR сооб...
Режиссер Джеймс Кэмерон опубликовал в YouTube трейлер фильма «Аватар: Путь воды», пиш...
Семейную комедию снял актер и режиссер Антон Богданов по книге советского детского писателя Льва ...
Им стал Ян Деманж, а сценарий вновь перепишут. Займется этим Майкл Старрбери. Об этом сообщает Dea...
25 ноября в Музее Победы состоится открытие Всероссийского форума с международным участием «Zа Побед...
23 ноября 2022 года в 19:00 в отделе Государственного музея истории российской литературы имени В.И....
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Музейные чтения имени Д. С. Лихачёва» пройдет 24–2...
Финальный сезон проекта «Жуки» стартует на телеэкранах 5 декабря. История о трех айти...
С 23 по 27 ноября 2022 года в Амурской области состоится традиционный Международный фестиваль «Росси...
18 ноября в Новом здании Российской национальной библиотеки состоялась торжественная церемония награ...
Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» вместе с партнером «Ак...
Прообразами ряда персонажей в романах писателя Виктора Пелевина стали его друзья и знакомые. Об эт...
24 ноября в 20:00 в Концертном зале Мариинского театра состоится грандиозный «Чайковский-гала». Выст...
24 ноября в Музее Победы пройдет торжественная церемония награждения лауреатов VI Всероссийского кон...
Журнал Empire продолжает делиться подробностями о предстоящей картине «Индиана Джонс ...
22.11.2022