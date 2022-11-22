Marvel нашла нового режиссера для перезапуска «Блэйда»

Marvel нашла нового режиссера для перезапуска «Блэйда»

22.11.2022

Им стал Ян Деманж, а сценарий вновь перепишут. Займется этим Майкл Старрбери. Об этом сообщает Deadline. 