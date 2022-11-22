«Иван Семенов: школьный переполох» дебютирует 24 ноября на Kion

Семейную комедию снял актер и режиссер Антон Богданов по книге советского детского писателя Льва Давыдычева 1962 года, сообщила пресс-служба площадки.





Школьника Ивана Семенова, отличившегося ужасным поведением и низкими отметками, переводят из частной гимназии в обычную школу, где он быстро сколачивает банду для новых проделок. Классная руководительница берется за его перевоспитание и поручает шефство над ним отличнице Аделаиде, которая со временем узнает слабое место Ивана.





Картину сняли в Перми. За сценарий фильма отвечал Михаил Шулятьев. В главной роли — Роман Погорелов. Также в фильме снялись Александр Лойе, Валерия Дергилева и др.



