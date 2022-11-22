«Иван Семенов: школьный переполох» дебютирует 24 ноября на Kion

Актер сыграл ребенка в легендарной голливудской кинокартине 1939 года. О его смерти изданию THR сооб...
Семейную комедию снял актер и режиссер Антон Богданов по книге советского детского писателя Льва ...
25 ноября в Музее Победы состоится открытие Всероссийского форума с международным участием «Zа Побед...
23 ноября 2022 года в 19:00 в отделе Государственного музея истории российской литературы имени В.И....
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Музейные чтения имени Д. С. Лихачёва» пройдет 24–2...
Актер сыграл ребенка в легендарной голливудской кинокартине 1939 года. О его смерти изданию THR сооб...
Семейную комедию снял актер и режиссер Антон Богданов по книге советского детского писателя Льва ...
25 ноября в Музее Победы состоится открытие Всероссийского форума с международным участием «Zа Побед...
23 ноября 2022 года в 19:00 в отделе Государственного музея истории российской литературы имени В.И....
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Музейные чтения имени Д. С. Лихачёва» пройдет 24–2...
Финальный сезон проекта «Жуки» стартует на телеэкранах 5 декабря. История о трех айти...
С 23 по 27 ноября 2022 года в Амурской области состоится традиционный Международный фестиваль «Росси...
18 ноября в Новом здании Российской национальной библиотеки состоялась торжественная церемония награ...
Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» вместе с партнером «Ак...
Прообразами ряда персонажей в романах писателя Виктора Пелевина стали его друзья и знакомые. Об эт...
24 ноября в 20:00 в Концертном зале Мариинского театра состоится грандиозный «Чайковский-гала». Выст...
24 ноября в Музее Победы пройдет торжественная церемония награждения лауреатов VI Всероссийского кон...
Журнал Empire продолжает делиться подробностями о предстоящей картине «Индиана Джонс ...
17 и 18 декабря 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на Новой сцене Дет...
22 ноября в Музее Победы откроется выставка «Минувших лет живая память». Новая временная экспозиция ...
С 21 по 24 ноября в Центральном театре кукол им. С.В. Образцова пройдет Второй фестиваль детских л...
Этот совместный концерт в партнерстве с Московским драматическим театром имени Гоголя, Ассоциацией д...
В Екатеринбурге открылся Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра», который будет ...
22 ноября к талантливым детям-музыкантам Новороссии приедет поэт Анна Долгарева. Творческая встреча ...
25 ноября в 19:00 на Малой сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится премьера спекта...
22.11.2022