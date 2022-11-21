В Музее Победы наградят победителей конкурса «Гимн России»

На сцене главного военно-исторического музея страны назовут имена победителей конкурса и наградят авторов лучших работ. Всего в этом году на творческое состязание свои работы представили 4350 ребят из 86 субъектов РФ, в том числе из новых регионов. Дети создали проекты, где объясняли выбранные слова или словосочетания из гимна. На суд жюри они прислали видеоролики, мультфильмы, эссе.

В церемонии награждения примут участие государственные и общественные деятели, руководители организаций по патриотическому воспитанию молодежи. Среди них – директор Департамента культуры Министерства обороны РФ Артем Горный, зампредседателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора, председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и др.

Для гостей мероприятия свои номера представят воспитанники студии «Юные Александровцы», вокальная студия «Время», артисты продюсерского центра «Юный артист», коллектив современного эстрадного танца «Модерн». Кроме того, перед началом церемонии в Музее Победы пройдут мастер-классы для юных участников мероприятия и выставка детских работ.

Фото: пресс-служба Музея Победы