Чудеса для Неёловой, новая находка Мацуева и слезы Губерниева: чем запомнился второй выпуск «Синей птицы»

В эфире телеканала «Россия» завершился второй выпуск нового сезона Всероссийского конкурса «Синяя птица». Самые одаренные дети из разных городов представили свои номера и, как всегда, покорили сердца компетентного жюри - Николая Цискаридзе, Дениса Мацуева, Марины Неёловой и Евгения Миронова. Победителем первого выпуска программы по итогам зрительского голосования стала Мария Панюкова, исполнившая легендарную «Балладу о матери». Маша набрала наибольшее количество голосов и прошла в финал. Однако у остальных участников первой программы все еще есть шанс оказаться в финале: в конце всех отборочных туров жюри определит своих финалистов.

Второй конкурсный день открыл 14-летний вокалист Владислав Тюкин. Он исполнил песню российской певицы и поэтессы Евгении Теджетовой «Юпитер». Владислав встретился с ее дочерью Марией, которая рассказала юному исполнителю, как Евгения готовилась к выступлениям и что хотела вложить в свои песни. Песня «Юпитер» прозвучала на сцене «Синей птицы» в день памяти Евгении Теджетовой.





Настоящее чудо на сцене продемонстрировал 16-летний иллюзионист Даниил Поточкин: он буквально заворожил своими волшебными фокусами жюри и зрителей. Народная артистка РФ Марина Неёлова призналась: «Ощущение непонимания, чуда, восхищения не покидало меня весь этот номер. Это было потрясающе!» Номер гимнаста Евгения Киселя заставил всех членов жюри затаить дыхание. Под народную песню в живом исполнении Тины Кузнецовой 17-летний победитель первенства России в многоборье и член сборной команды показал не только сложнейшие трюки, но и настоящий мужской характер.





Не удержался от эмоций приглашенный гость Дмитрий Губерниев. Ведущий выбежал на сцену, чтобы лично пожать руку юному спортсмену. «Я всегда вспоминаю совершенно невероятные эмоции, когда, комментируя большие соревнования, я имею возможность говорить в том числе и о воспитанниках «Синей птицы». У тебя невероятные задатки, то, что ты показал сегодня, это и есть наша школа. Наша национальная гордость!» - отметил Губерниев. Но только похвалой Дмитрий не ограничился, вместе со всей студией он исполнил знаменитую песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Герои спорта».





Один из лучших юных гобоистов страны, обладатель «Золотого Щелкунчика» и Гран-при множества музыкальных конкурсов 14-летний Дмитрий Мелькумов растрогал своей игрой ведущую проекта Дарью Златопольскую, а пианист Денис Мацуев пообещал исполнить мечту Димы и сыграть вместе с ним на сцене «Синей птицы».





Фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»