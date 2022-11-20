Киностудия Warner Bros. намерена снять мультфильм по книге Джорджа Р. Р. Мартина «Ледяной дракон»

Представители Warner Bros. уже купили права на книгу Джорджа Р. Р. Мартина. Мультфильм о дружбе хрупкой девочки и грозного дракона может стать полнометражным проектом.





Фэнтезийный роман автора «Ледяной дракон» был впервые опубликован в 1980-х годах. В нем рассказывается о девочке Адаре, которая родилась во время самого сильного мороза, какой только можно себе представить. В юном возрасте она прикасается к ледяному дракону, которого очень боялись.





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