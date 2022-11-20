Киностудия Warner Bros. намерена снять мультфильм по книге Джорджа Р. Р. Мартина «Ледяной дракон»

20.11.2022

Киностудия Warner Bros. намерена снять мультфильм по книге Джорджа Р. Р. Мартина «Ледяной дракон»

Киностудия Warner Bros. Animation собирается снять мультфильм по книге «Ледяной дракон» Джорджа Р. Р. Мартина. Об этом сообщил писатель в ходе интервью с Penguin Random House, пишет ФАН. 

Представители Warner Bros. уже купили права на книгу Джорджа Р. Р. Мартина. Мультфильм о дружбе хрупкой девочки и грозного дракона может стать полнометражным проектом.

Фэнтезийный роман автора «Ледяной дракон» был впервые опубликован в 1980-х годах. В нем рассказывается о девочке Адаре, которая родилась во время самого сильного мороза, какой только можно себе представить. В юном возрасте она прикасается к ледяному дракону, которого очень боялись.

Фото: Pixabay