В Луганске в рамках федеральной программы «Мы – Россия» выступят «Казаки России»

20 ноября 2022 года Государственный театр танца «Казаки России» выступит в Луганске в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется Росконцертом.

На сцене Луганской академической филармонии «Казаки России» представят концертную программу «Мы из Липецка».

Справочно:

Театр танца «Казаки России» был основан в Липецке в 1990 году народным артистом РФ, лауреатом Премии Правительства в области культуры Леонидом Петровичем Миловановым. В составе коллектива более 60 артистов. Основу коллектива составляет балетная труппа. Вокальную группу по праву можно считать украшением театра танца, камерный оркестр исполняет музыкальные произведения в традиционно народных и современных аранжировках.

При поддержке Минкультуры России коллективом воплощены в жизнь вокально-хореографические спектакли «Донская легенда» по мотивам романа М. А. Шолохова «Тихий Дон», «Пугачевъ» по мотивам повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и «Казаки в Париже» (премьера состоялась в декабре 2021 года).





Фото: Минккльткры РФ