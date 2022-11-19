РЭМ открыл проект к 100-летию дешифровщика письменности майя Юрия Кнорозова

Выставка в Этнографическом музее в Петербурге рассказывает о начальном периоде работы выдающегося историка, этнографа и лингвиста, сообщили в учреждении.





Профессиональная деятельность Юрий Кнорозова началась в Госмузее этнографии народов СССР (ныне РЭМ), где он трудился в 1949-1953 гг. В это время, когда учреждение восстанавливали после войны, он сделал открытие мирового значения — дешифровал письменность майя.





В экспозицию вошли подлинные документы, предметы, связанные с разноплановой работой исследователя в музее: от описания экспонатов до строительства выставок и сбора коллекций.





По информации ТАСС, посетители также увидят предметы из экспедиции в Туркменистан начала 1950-х, фотографии туркменского общества того времени. Среди экспонатов — девичий и женский костюмы, керамика, которые представляют особую ценность, поскольку туркменские коллекции даже середины прошлого века малочисленны, пояснили в музее.



