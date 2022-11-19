Археологи нашли на Крите произведения искусства, посвященные Деметре

Найденные в руинах храма подношения датируются I веком до нашей эры. Об этом рассказали в Минкультуры и спорта Греции, пишет Arkeonews.





Раскопки проводились в древнегреческом полисе Фаласарна на северо-западном побережье острова. В развалинах дорического храма исследователи обнаружили сотни подношений, посвященных одной из самых почитаемых богинь олимпийского пантеона. Деметра считалась богиней плодородия и покровительницей земли.





Среди находок были пять ящиков с хорошо сохранившимися вазами, а также яма с произведениями искусства, относящимися к 600 году до нашей эры. Фигурки животных из терракоты, изделия из стекла, статуэтки женщин из глины оказались старше всех остальных подношений.





Ученые предположили, что это связано с перестройкой храма, которая могла произойти около 2,3 тысячи лет назад после обрушения постройки.



