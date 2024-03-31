В Тульском филиале Государственного исторического музея открылась выставка «Казаки в Париже в 1814 году»

Выставка открылась в Тульском филиале Государственного исторического музея. Это событие произошло одновременно с открытием такой же экспозиции в Москве. В Московском ГИМе хранятся 25 акварелей Эммануэля Опица, созданных им в Париже в 1814 году, сообщает журнал «Родина».





На акварелях Опиц изобразил повседневные сцены из жизни русских солдат, их взаимодействие с французами после победы и с местными жителями. Пражский художник уделил особое внимание быту русских воинов: по словам очевидцев, французы были в шоке от того, что русские солдаты купаются голыми, моют лошадей в реке и стирают одежду. Экспонаты выставки в Туле ярко демонстрируют, как русским воинам удалось установить дружественные отношения с парижанами и развенчать о себе страшные мифы.





Тульский филиал ГИМа был выбран для проведения выставки не случайно — в Париже побывали не только донские, но и тульские казаки. В 1812 году в Туле было сформировано четыре пеших, два конных казачьих полка и одна артиллерийская рота. Тульское народное ополчение было организовано князем Александром Щербатовым, который на свои средства оснастил оба конных полка по 1200 человек в каждом и сам возглавил первый из них. Атаман Западного окружного казачьего общества Центрального казачьего войска Алексей Альховик подчеркнул на открытии выставки важность роли тульского казачества в военной истории страны.





В 1812 году, когда враг вторгся в Российскую империю, он сразу обратил внимание на Тульский край. Это было связано с тем, что город занимался производством оружия для русской армии и за два года туляки произвели около 600 тысяч ружей, работая без устали по две-три смены. Казаки не только защищали свою землю, но и участвовали в контрнаступлении, отметил Альховик.









Фото: скриншот YouТube