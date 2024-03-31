Актер Чэнс Пердомо погиб в автокатастрофе

Чэнс Пердомо трагически погиб в автокатастрофе. Актер известен по своим ролям в сериале «Поколение «Ви» и «Леденящие душу приключения Сабрины». Ему было всего 27 лет, сообщает «Коммерсантъ».





По информации, полученной от представителя актера и переданной изданию Variety, в происшествии не были замешаны другие лица.





В официальном заявлении подчеркивается, что Чэнс был человеком, полным страсти к искусству и жаждой жизни, и его тепло останется в сердцах близких ему людей.





Пердомо был одним из ключевых актеров в сериале «Поколение «Ви», являющемся спин-оффом популярного шоу «Пацаны». Кроме того, Чэнс Пердомо прославился благодаря своей работе в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины» (2018-2020), киноленте «Убийственный долг» (2018) и франшизе «После».









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