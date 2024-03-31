В Калининграде открывается уникальная выставка, посвященная стихотворению Бродского

В музее «Дом китобоя» в Калининграде готовятся к открытию уникальной выставки, центральным элементом которой будет стихотворение Иосифа Бродского «Пенье без музыки», передает «Российская газета».





Это произведение поэта, как он сам когда-то описал, является «игрой в прятки с горем», но в первую очередь это попытка справиться с разлукой с любимым человеком, который находится далеко и, возможно, никогда не вернется.





Это также размышления о любви, искусстве и диалог со стихотворением Джона Дона «Прощание, запрещающее грусть». На выставке будет представлен сборник Джона Дона, принадлежавший Бродскому.





Александр Бондарев, куратор проекта, рассказывает, что идея выставки возникла из его дипломной работы. Он предложил «попробовать следовать за текстом и изобразить то, что автор описывает». Эта идея стала основой выставки, где стихотворение представлено в стилистике решения школьной геометрической задачки.





Как будет выглядеть выставка, зрители узнают уже 1 апреля. Известно, что в экспозиции, помимо сборника Джона Дона, будут представлены другие предметы, принадлежавшие Иосифу Бродскому. Экспонаты привезут из Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.





Выставка «Бродский. Пенье без музыки» в «Доме китобоя» в Калининграде будет открыта до 30 июня.









Фото: скриншот Youtube