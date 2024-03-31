Вахтанговский театр представил «Повести Белкина» в постановке Анатолия Шульева

«Повести Белкина» Александра Сергеевича Пушкина были воплощены на сцене Вахтанговского театра. Это первый спектакль Анатолия Шульева в роли главного режиссера, хотя он уже ранее работал в этом театре, поставив «Амадея» годом ранее, сообщает «Российская газета».





В новом спектакле затронуты те же вечные вопросы: гениальность или злодейство, случайность или предопределенность, верность обязанностям или свобода чувств и, конечно, замысловатые пути судьбы.





В процессе подготовки к спектаклю команда посетила Пушкиногорье, побывала в Михайловском, где Пушкин провел два года ссылки. Это путешествие отразилось в финальных строках спектакля.





Юрий Шлыков, народный артист России, отметил, что в этих местах поэт и его повести становятся по-настоящему ощутимыми. В спектакле Шлыков исполнил роли Муромского в «Барышне-крестьянке», Гаврилы Гавриловича в «Метели», секунданта в «Выстреле» и лекаря в «Станционном смотрителе». Александр Рыщенков и Анна Антонова также продемонстрировали свое мастерство перевоплощения, а молодые актеры внесли в спектакль азарт и эмоциональность.





Валерий Ушаков в роли рассказчика проводит нас по сюжетной линии спектакля. По словам режиссера, в этом персонаже присутствуют черты и Пушкина, и его Белкина, и даже гробовщика, которого не было в спектакле. Этот персонаж представлен как «человек дороги», своего рода Вергилий.





Анатолий Шульев выразил желание подарить зрителям силы и надежду.









Фото: Pixabay.com