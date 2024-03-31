Санкт-Петербург вводит курортный сбор для туристов

Начиная с первого апреля туристы, посещающие Санкт-Петербург, будут обязаны уплачивать курортный сбор в размере 100 рублей в день. Этот сбор будет включен в стоимость проживания в отеле, гостинице или санатории. Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующий закон, сообщает «Культуромания».





Однако есть категории граждан, которые будут освобождены от уплаты курортного сбора. Среди них — ветераны, инвалиды первой и второй группы, студенты местных вузов, а также многодетные семьи и другие льготные категории граждан.





Сборы, собранные с туристов, планируется использовать для улучшения инфраструктуры курортной зоны Петербурга. В случае неуплаты курортного сбора, туристы могут быть оштрафованы на сумму до 2000 рублей.









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