«Дни музыки и литературы» для школьников пройдут на выставке «Россия»

В рамках выставки «Россия» в павильоне «Атом» (№ 19) будет проведена образовательная программа «Дни музыки и литературы» для учащихся. Это событие является частью культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», сообщает сайт Минкультуры России.





Проект реализуется Министерством культуры и Министерством просвещения России в сотрудничестве с Центром культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект) и Российским фондом культуры, при поддержке программы «Территория культуры Росатома».





В ходе этой программы ученики смогут погрузиться в мир русской литературы и музыки, изучить взаимосвязь между текстом и искусством. Они узнают множество интересных фактов о жизни великих писателей и композиторов в интерактивной форме, а также смогут проявить свои творческие способности на практических мастер-классах от ведущих деятелей культуры и искусства.





Благодаря проекту «Культура для школьников» уже более 1500 детей на выставке «Россия» смогли открыть для себя удивительный мир искусства и узнать много нового о театре, живописи, кинематографии, народном творчестве и архитектуре.





В апреле школьники смогут принять участие в уникальной программе, посвященной музыке и литературе. Лекции и мастер-классы проводятся в интерактивном формате, который помогает детям приобщиться к национальной культуре.









Фото: сайт Минкультуры России