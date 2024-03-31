Завершена реставрация архитектурных шедевров XVII века в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

На Вологодчине завершили восстановление двух архитектурных шедевров XVII века — Больших больничных палат (1643-1644) и церкви Евфимия (1646), сообщает «Российская газета».





Церковь Евфимия вызывает особую гордость у реставраторов. Долгое время ее первоначальный облик оставался неизвестным даже для специалистов. По словам Михаила Шаромазова, генерального директора музея-заповедника, в ходе работ на южном фасаде церкви были обнаружены следы примыкания первоначальной кровли пристройки трапезной и оконный проем с кирпичным килевидным наличником, датируемый XVII веком.





Изначально планировалось восстановить более позднюю форму кровли XIX века, которая закрывала окно, но проект был изменен, и окно сохранилось.





Больничные церкви начали строить в русских монастырях с середины XVII века. В Кирилло-Белозерском монастыре сохранился один из ранних образцов такого типа зданий. Предшественницей церкви Евфимия считается больничная церковь Зосимы и Савватия, построенная в Троице-Сергиевом монастыре.





Реставрационные работы, начавшиеся с момента разработки научно-проектной документации, продолжались более 8 лет.





В планах музея — создание экспозиции «Реставрация в музее» в ранее закрытых для посещения палатах и церкви к 100-летию Кирилло-Белозерского музея-заповедника в 2024 году.









Фото: скриншот Youtube