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ВИЭМ проведет интерактивную экскурсию о истории и археологии Новоторжского Борисоглебского монастыря

31.03.2024

ВИЭМ проведет интерактивную экскурсию о истории и археологии Новоторжского Борисоглебского монастыря
Интерактивная экскурсия «Тайны монастырской горы», организованная специалистами Всероссийского историко-этнографического музея (ВИЭМ), будет проведена в апреле в Тверской области, передает ТАСС.

Экскурсия будет посвящена истории и археологии Новоторжского Борисоглебского мужского монастыря, одного из старейших православных монастырей России.

Согласно сообщению пресс-службе ВИЭМ, участники экскурсии получат возможность узнать о прошлом возвышенности, на которой расположена эта важная для Торжка и Верхневолжья святыня.

Во время экскурсии специалисты ВИЭМ представят археологические находки, обнаруженные в культурном слое монастыря, и расскажут о жизни и деятельности людей, которые здесь проживали. 

«Мы обсудим не только особенности формирования и историческую важность монастырской возвышенности, но и познакомимся с историей древнего средневекового города, сохраняющего свое уникальное историческое наследие», — отметили в пресс-службе музея. В дополнение к экскурсии будет показана документальная хроника археологических раскопок и фотовыставка «Торжок в фотографиях».


Фото: скриншот YouТube