ВИЭМ проведет интерактивную экскурсию о истории и археологии Новоторжского Борисоглебского монастыря

Интерактивная экскурсия «Тайны монастырской горы», организованная специалистами Всероссийского историко-этнографического музея (ВИЭМ), будет проведена в апреле в Тверской области, передает ТАСС.





Экскурсия будет посвящена истории и археологии Новоторжского Борисоглебского мужского монастыря, одного из старейших православных монастырей России.





Согласно сообщению пресс-службе ВИЭМ, участники экскурсии получат возможность узнать о прошлом возвышенности, на которой расположена эта важная для Торжка и Верхневолжья святыня.





Во время экскурсии специалисты ВИЭМ представят археологические находки, обнаруженные в культурном слое монастыря, и расскажут о жизни и деятельности людей, которые здесь проживали.





«Мы обсудим не только особенности формирования и историческую важность монастырской возвышенности, но и познакомимся с историей древнего средневекового города, сохраняющего свое уникальное историческое наследие», — отметили в пресс-службе музея. В дополнение к экскурсии будет показана документальная хроника археологических раскопок и фотовыставка «Торжок в фотографиях».









Фото: скриншот YouТube