Опубликован новый ролик к сериалу «Красные линии»

На YouTube-канале онлайн-кинотеатра Start появился ролик к новому сериалу «Красные линии», в котором сыграла Полина Гагарина, передает «Культуромания».





Этот проект представляет собой приквел известного сериала «Бывшие». Режиссером картины стал Гамлет Дульян.





В актерском составе, помимо Полины Гагариной, также заявлены Илья Любимов, Александра Флоринская, Ростислав Бершауэр, Алексей Маклаков, Сергей Бредюк и Тина Стойилкович.





События сериала «Красные линии» происходят за три года до сюжета «Бывших».





Согласно анонсу, главная героиня, талантливая писательница, вынуждена бороться за свое произведение, за правду и за себя. Ей предстоит пройти сложный путь трансформации из Лены Огурцовой в Елену Берн.









Фото: скриншот YouТube