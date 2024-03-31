В «Музеоне» пройдет открытие фотовыставки, посвященной художникам группы «13»

В «Музеоне», парке искусств, с 1 по 30 апреля будет доступна для посещения фотовыставка, посвященная художникам группы «13». Это название группа получила в связи с числом участников их первой выставки, сообщает сайт мэра Москвы.





Основной темой их работ была повседневная жизнь: они изображали городские улицы, перекрестки с трамваями, площади, ипподромы, водные станции и пляжи.





Выставку организовали совместно Музей русского импрессионизма и Парк Горького. Посетители смогут узнать о художниках, которые в 1930-х годах запечатлели динамичную городскую жизнь.





На выставке можно будет увидеть работы, в которых художники, стремясь передать скорость нового времени, часто делали быстрые зарисовки спичкой. Они перерабатывали приемы старых мастеров и европейских модернистов. Посетители узнают, как важную роль в жизни группы сыграла газета «Гудок», и как стиль этих художников связан с творчеством таких мастеров, как Винсент Ван Гог и Эдгар Дега.





Также будут представлены репродукции работ и архивные фотографии, которые позволят знакомиться с основателями группы — Владимиром Милашевским и Даниилом Дараном, а также с творческим дуэтом — Николаем Кузьминым и Татьяной Мавриной, и художниками-самоучками из Ленинграда — Юрием Юркуном и Ольгой Гильдебрандт-Арбениной.





До 2 июня в Музее русского импрессионизма будет доступна для посещения выставка «Группа «13». В переулках эпохи», где можно будет узнать больше о судьбе независимых советских художников, увидеть более 350 работ группы «13» и их связь с произведениями европейских мастеров. Также будет доступен одноименный каталог.









Фото: скриншот Youtube