Опубликованы последние новости по национальному проекту «Культура»

В рамках национального проекта «Культура» в регионах России продолжается активная работа по созданию и обновлению культурных пространств. Открытие новых и обновление существующих объектов культуры становится важным шагом в реализации проекта, сообщает ТГ-канал Минкультуры России.





В Республике Коми после капитального ремонта открылся Дом культуры в селе Выльгорт.





В Санкт-Петербурге начало работу новое библиотечное пространство «Книжный остров» — одна из составляющих масштабной модернизации библиотечной сети, в которую вошло около 200 учреждений.





В поселке Рефтинском Свердловской области после обновления открылся Центр культуры и искусства. Особо стоит отметить, что центр культуры и искусства стал еще более комфортным и все залы оснащены современным оборудованием. В рамках проекта в учреждении также был благоустроен «Художественный салон».





В Кемеровской области, в городе Прокопьевске, в модельной библиотеке №17 «Островок знаний» открылась «Мастерская анимации» для детей. Здесь юные прокопчане смогут познакомиться с искусством анимации и научиться создавать авторские анимационные проекты.





В музыкальной школе №1 города Полевского Свердловской области прошел концерт «Популярная классика, которую любят все».