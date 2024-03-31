В Калмыкии попрощались с поэтессой Лилией Щегловой

Лилия Ивановна Щеглова, известная также как Лия Петрова, была заслуженным работником культуры Республики Калмыкия, лауреатом общероссийской литературной премии им. А.П. Чехова, премии республиканского фонда «Наше наследие» «Общественное признание». Лилия Ивановна принадлежала к поколению военных детей, но сумела сохранить свою женственность, доброту, нежность и любовь, несмотря на тяготы времен, сообщает региональное издание «Степные вести».





Поэтесса скончалась на 83-м году жизни.





Лилия Щеглова была не только талантливым поэтом, переводчиком, журналистом, но и активным участником литературной жизни. Она руководила молодежным литобъединением «Факел» при газете «Комсомолец Калмыкии» и вела поэтическую рубрику «Радуга» в той же газете, где публиковались произведения молодых поэтов и прозаиков.





В 1985 году Щеглова заведовала русским отделом прозы и поэзии в литературно-художественном журнале «Теегин герл». Она была добра, щедра и совестлива, всегда готова помочь молодым и начинающим авторам. Она внимательно изучала подстрочники, уточняла непонятные места в тексте и стремилась сохранить национальное своеобразие произведений.





В 2014 году в Элисте был издан сборник стихотворений и рассказов Лии Петровой «Беру и помню», который наиболее полно отражает ее поэтическое творчество. В этой книге она выразила свою философию жизни: помнить добро и быть верным — главный нравственный закон ее жизни.





Смерть Щегловой стала большой потерей для многих людей, которые ценили ее как талантливого автора и доброго человека.









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