Мэр Москвы поздравил народного артиста РСФСР Александра Збруева с днем рождения

Александр Збруев, народный артист РСФСР, получил поздравления от мэра Москвы Сергея Собянина в свой день рождения. Пресс-служба главы города опубликовала соответствующую телеграмму в воскресенье, 31 марта, сообщает «Вечерняя Москва».





Собянин выразил свое уважение к Збруеву, описав его как актера, который пользуется всеобщей любовью и постоянно обогащает российскую культуру.





Мэр Москвы подчеркнул, что талант и профессионализм Збруева проявились во множестве незабываемых ролей, которые украсили известные фильмы и спектакли.





Официальный сайт мэра Москвы передает слова Собянина о том, что несколько поколений выросли на театральных постановках с участием Збруева.





Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. Он стал выпускником Высшего театрального училища имени Щукина в столице. С 1961 года Збруев является артистом Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».





Збруев исполнил роли во множестве спектаклей, включая «Чудесную встречу», «До свидания, мальчики!» и «Двадцать лет спустя». Он также снялся в более чем 50 фильмах, включая картины «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Все будет хорошо».





Збруев является членом Союза кинематографистов Российской Федерации, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. В 1989 году он был удостоен звания народного артиста РСФСР.





Также в этот день Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Владимира Винокура.