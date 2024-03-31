Музей «Мемориал Победы» в Красноярске впервые за 20 лет ждет реконструкция

Впервые за два десятилетия в Красноярске началась реконструкция музея «Мемориал Победы». Заместитель директора музея Елизавета Стручева сообщила, что планируется завершить работы к 80-летию окончания Великой Отечественной войны в мае 2025 года, передает ТАСС.





Стручева отметила, что в рамках реконструкции будет обновлен внешний вид музейного комплекса и площади перед ним. Также появятся гардероб, зона отдыха для посетителей и сувенирный магазин. В центр площади будет перенесен Вечный огонь, а его система будет модернизирована.





Следует отметить, что в Зале Памяти увеличится количество имен погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Сейчас на стенах зала представлены около 11,7 тыс. фамилий, но это далеко не все. За время работы музея сотрудникам удалось собрать данные о 30 тысячах красноярцев, которые не вернулись с войны. Таким образом, список Зала Памяти увеличится почти в три раза.





Во время ремонтных работ экспонаты будут временно перевезены в другие помещения мемориального комплекса.









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