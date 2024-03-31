«Ленфильм» отметил 110-летие названием скверов в честь знаменитых режиссеров

В честь 110-летия «Ленфильма», старейшей киностудии страны, в Санкт-Петербурге были названы в честь знаменитых режиссеров студии три городских сквера, сообщает «Российская газета».





В Петербурге прошло заседание топонимической комиссии. Специалисты решили «поздравить» с юбилеем старейшую российскую киностудию.





Эти места находятся на Петроградской стороне, где жили и творили упомянутые режиссеры.





Так, сквер возле дома номер 11 на Мытнинской набережной теперь носит имя Игоря Масленникова. Сквер Динары Асановой расположен на Ординарной улице, рядом с домом 45 по Большой Пушкарской. А сквер Виталия Мельникова можно найти у дома 17 по Каменноостровскому проспекту.









Фото: скриншот YouТube