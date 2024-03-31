Российская государственная детская библиотека подготовила программу к Международному дню детской книги

31.03.2024
Международный день детской книги, который отмечается 2 апреля с 1967 года в день рождения Ханса Кристиана Андерсена, будет отмечен в 2024 году под кураторством Японской секции IBBY. Этот день призван прививать любовь к чтению и продвигать детские книги. В этом году ключевым словом Международного дня детской книги станет «Воображение», сообщает сайт Российской государственной детской библиотеки.
В честь Международного дня детской книги Российская государственная детская библиотека подготовила программу мероприятий. В одном из залов библиотеки пройдут интерактивные чтения из цикла «Цветочные истории» и «Ароматные истории».
Молодые читатели смогут прочитать отрывки из сказок Ханса Кристиана Андерсена и принять участие в литературной викторине. Также в нотно-музыкальном зале можно будет послушать пластинки со сказками Андерсена.
В залах обслуживания читателей будут представлены книжно-предметные выставки по произведениям Ханса Кристиана Андерсена.
Фото: Pixabay.com