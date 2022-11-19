«Монастырь» с Настей Ивлеевой дебютировал на «Кинопоиске»

19 ноября на стриминге состоялась онлайн-премьера драматического сериала Александра Молочникова. Подписчикам открылся доступ к первым двум эпизодам.





Тусовщица и прожигательница жизни Маша (Ивлеева) бежит с отдыха в другой стране в Россию. На нее объявили охоту, от которой она прячется в православном монастыре. На помощь ей приходит настоятель Варсонофий (Филипп Янковский), но в монастыре не все согласны с ним и хотят избавиться от девушки.





Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева сыграла в сериале свою первую драматическую роль. Ранее она снималась в комедийных проектах. Вместе с ней и Янковским в проекте задействованы Наталья Кудряшова, Марк Эйдельштейн и др.





Автором идеи выступила Анастасия Ремизова («Топи»). Она же вместе с постановщиком разработала сценарий шоу. В комментарии ТАСС Ремизова подчеркнула, что Ивлеева «справилась на 100%». Сценаристка добавила, что «Монастырь» прежде всего, повествует о «большом потерянном поколении», поисках и пути к себе.





Ранее премьера первых эпизодов состоялась в московском кинотеатре «Художественный». Ее посетили актеры и создатели проекта.





Фото: кадр из «Монастыря»