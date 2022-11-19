Опубликован новый кадр из пятой части «Индианы Джонса»

Журнал Empire представил снимок с главным героем приключенческого фильма в исполнении Харрисона Форда.





На фрагменте из грядущей ленты Индиана Джонс изображен в любимом им образе — кожаной куртке и фетровой шляпе. Куда он мчится на катере и на кого смотрит с подозрением, можно будет узнать в кинотеатрах с 30 июня 2023 года.





По словам Форда, новый фильм «полон приключений, смеха, настоящих эмоций». Съемки финальной ленты в истории Инди стали для него трудными и долгими. Однако он остался доволен тем, что в итоге получилось. В беседе с изданием актер пояснил, что вернулся к образу, чтобы показать Индиану Джонса «в конце своего пути».





Ранее Форд сообщил, что в последний раз сыграл Джонса. После выхода пятой части он не вернется во франшизу.





Источники некоторых СМИ сообщали о возможной разработке сериала по «Индиане Джонсу», который вышел бы на Disney+. Инсайдеры связывали этот план с провальными тестовыми показами пятого фильма.





Фото: кадр из Raiders of the Lost Ark