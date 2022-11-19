Драмеди «Белый лотос» получила третий сезон

Решение о продлении шоу принял телеканал HBO, сообщает портал Deadline.





Подробности новой истории пока не раскрываются. Известно, что действие перенесется в новое место. Также третий сезон получит новый актерский состав.





Действие первого сезона разворачивается на Гавайях и сосредотачивается вокруг постояльцев и работников одного местного отеля, их интриг, скандалов и тайн. События второго сезона развиваются на Сицилии. В центре истории оказываются новые герои и героини, которые тоже приезжают, чтобы отдохнуть.





Шоураннером проекта выступает Майк Уайт. Первый сезон сериала, начинавшегося как эксперимент времен карантина, стал одним из самых успешных для Warner Bros. Discovery, куда входит НВО.





«Белый лотос» дебютировал прошлым летом. Дата релиза новых серий пока не озвучена.





Фото: кадр из The White Lotus