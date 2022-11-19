На мемориал «Судбищенская битва» в Орловской области выделят 700 млн рублей

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

На реализацию проекта предусмотрено более 700 млн рублей, которые направят региону согласно постановлению правительства РФ. Документ уже подписан, отметил Андрей Клычков.По его словам, совместно с министерством разработана дорожная карта мероприятий, которые запланированы в Орле и селе Судбище. В областном центре предполагается создать музейно-образовательный комплекс, а близ места сражения — мемориал.Также стороны обсудили реализацию нацпроекта «Культура». По нему регион получил более 300 млн рублей. На эти средства построили дом культуры, отремонтировали семь сельских ДК, оснастили оборудованием более 20 учреждений культуры, а также создали семь модельных библиотек, рассказал губернатор.Ольга Любимова выразила желание увидеть в краеведческих музеях Орловской области мультимедийные и другие современные технологии. По ее словам, музейные работники уже обладают необходимыми компетенциями.