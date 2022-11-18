До конца года в России откроются 26 центров прототипирования

Одно из таких учреждений во время рабочей поездки в Орловскую область посетила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, говорится в пресс-релизе ведомства.





По ее словам, в 2022-м в стране открылись 12 центров, в том числе в Орле. «Всего до конца года в наших творческих вузах по всей России появится 26 таких центров», — подчеркнула министр культуры. Она заметила, что интерес к площадкам наблюдается у старшеклассников, студентов творческих вузов, художников, а также людей, которые находятся в поисках своего дела.





Создающиеся в рамках проекта «Придумано в России» центры предоставляют желающим возможности для реализации творческих проектов и производства небольших партий товаров. Специализации площадок (украшения, предметы интерьера и т.д.) выбирают вузы, ориентируясь на потребности региона, запросы местных креаторов и свои направления подготовки.





Орловский центр включает студию аудиоконтента и студию фотовидеоконтента. Первая оснащена оборудованием, с помощью которого можно качественно записывать песни, аранжировки, подкасты, книги, рекламу и др. Во второй можно снимать клипы, короткометражки и др., проводить фотосессии.





На сегодня три центра прототипирования открылись в Москве, по одному — в столицах Татарстана и Башкортостана, Петербурге, Барнауле, Хабаровске и других городах. До конца года заработают учреждения в Нальчике, Кемерове и Москве.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ