Крис Хемсворт не исключил, что в последний раз появится в образе Тора

После выхода следующего фильма о боге-громовержце по киновселенной Marvel актер может не вернуться к роли. Об этом он заявил в беседе Vanity Fair.





Хемсворт отметил, что сюжетная линия Тора однажды должна завершиться, и предположил, что это может произойти в следующей ленте с его участием, если он еще вернется к образу. Актер пояснил, что его слова основаны исключительно на личных ощущениях, а не на обсуждениях или конкретных планах.





По его словам, обычно герой проживает цикл, включающий рождение, путешествие и смерть.





«Не знаю, на какой стадии нахожусь я», — добавил исполнитель роли Тора Одинсона.





Пока студия «Марвел» не делилась планами о создании еще одной картины о громовержце. При этом глава компании Кевин Файги говорил, что хочет увидеть Тора в исполнении Хемсворта в новых проектах, не назвав их. Заинтересованность в создании пятого фильма о персонаже выражал постановщик последних двух фильмов о нем Тайка Вайтити, который хотел бы сделать роуд-муви.





Фото: кадр из Thor: Love and Thunder