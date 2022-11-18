Впервые по антиутопии «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд снимут сериал

18.11.2022
Телеадаптацию планируют выпустить на стриминге Dailywire+. Об этом сообщил Deadline.
По информации портала, права на роман американской писательницы российского происхождения купила компания The Daily Wire.
Проект пока не обзавелся режиссером, сценаристом и актерским составом. Примерная дата премьеры не сообщается.
Сюжет Atlas Shrugged (1957) разворачивается в США, где бизнес страдает от вмешательства государства. Пара предпринимателей пытается развивать свое дело, игнорируя официальные требования и считая руководителей страны бандитами. Одновременно с этим в стране начинают исчезать бизнесмены, артисты и другие деятели культуры.
Роман был экранизирован в виде трилогии полнометражных фильмов, выходивших с 2011 по 2014 год. В каждом из них главные роли исполняли разные актеры, а постановкой занимались разные режиссеры. Все три части провалились в прокате.
Фото: Pixabay