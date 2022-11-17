Новые «Вампиры средней полосы» выйдут эксклюзивно на START

17.11.2022

Новые «Вампиры средней полосы» выйдут эксклюзивно на START
Второй сезон детективного драмеди об отечественных кровопийцах дебютирует 13 декабря, говорится в телеграм-канале сервиса.

Вместе с датой релиза онлайн-кинотеатр показал новый постер второго сезона, где представил основных героев во главе с дедом Славой в исполнении Юрия Стоянова. 

«Семья — это у них в крови», — гласит афиша.

В грядущих эпизодах смоленские вампиры будет налаживать отношения с новым Хранителем, который решил чипировать всю семью упырей, а также расследовать новую серию загадочных убийств. 

Съемки шоу завершились в начале осени. Шоураннером стал работавший над дебютным сезоном Алексей Акимов, режиссером — Дмитрий Грибанов («Два холма»). Основные роли сыграли Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Артем Ткаченко, а также Анастасия Стежко, сменившая Екатерину Кузнецову, и Дмитрий Лысенков. 

Фото: кадр из «Вампиров средней полосы»