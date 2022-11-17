Кристен Стюарт снимет свой первый фильм с Имоджен Путс в главной роли

Режиссер «Чужого» Ридли Скотт значится среди продюсеров ленты «Хронология воды», сообщил Deadline.





Литературной основой фильма стали мемуары американской писательницы Лидии Юкнавич The Chronology Of Water. В них автор описывает тяжелое детство, проведенное с отцом, подвергавшим своих детей сексуализированному насилию, и матерью с алкозависимостью. Также она рассказывает о страданиях, которые сопровождали ее в дальнейшем, и спасении, которое ей удалось найти в писательстве и преподавании.





Постановщица подчеркнула, что для нее очень важно воплотить в кино опыт, описанный в книге.





Имоджен Путс исполнит заглавную роль в полнометражном фильме, который станет режиссерским дебютом актрисы Кристен Стюарт. Она же занималась сценарием вместе с Энди Минго, супругом писательницы. Вместе с Ридли Скоттом продюсированием проекта займется Майкл (Майк) А. Прусс, работавший над антиутопией «Равные» со Стюарт и Николасом Холтом.





Дата релиза пока не уточняется





Фото: кадр из The Father