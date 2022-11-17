В Калининграде начались Дни Эрмитажа, посвященные музейной книге

Центральной темой Дней Эрмитажа в этом году стала музейная книга. Посетители калининградского музея получили уникальную возможность познакомиться с коллекциями прославленного Эрмитажа, взяв в руки и полистав его прекрасные издания: редкие каталоги выставок и собраний; монографии и альбомы, посвященные отдельным художникам, жанрам, эпохам.





Заведующий научной библиотекой Государственного Эрмитажа Евгений Платонов, представляя проект, подчеркнул, что Эрмитаж — это и музей книги, которым гордятся и все сотрудники библиотеки, которая была основана на два года раньше, чем Эрмитаж-музей, и ведет свою историю с 1762 года.





Также в рамках «Дней Эрмитажа» пройдет круглый стол «Книга в музее — книга о музее — музейная книга», в котором примут участие сотрудники санкт-петербургского музея и представители библиотек Калининградской области.





Для посетителей выставки подготовлена обширная лекционная программа, мастер-классы и экскурсии.





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