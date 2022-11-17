Режиссер Эмир Кустурица возглавил кинематографический фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске

17.11.2022

Режиссер Эмир Кустурица возглавил кинематографический фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске

Цель фестиваля — самореализация создателей фильмов, формирование творческого потенциала региона, защита и развитие культурных особенностей коренных малых народов. Эмир Кустурица рассказал, что рад своему назначению и что с Россией его связывают давние и теплые отношения, говорится в официальном телеграм-канале Никиты Михалкова «Бесогон».

Ранее Эмир Кустурица говорил о своем отношении к российской спецоперации на Украине:
 
«Россия в феврале этого года захотела прекратить трагедию, которую Киев длит восемь лет». А решение, в результате которого страдают гражданские — в том числе женщины и дети — и в Донбассе, и на Украине, принималось не на Украине, а в США, подчеркнул Кустурица, ставший свидетелем трагедии в Югославии. «Интересно, что, когда бомбили Сербию, наших погибших называли сопутствующей жертвой», — напомнил он.

По его словам, «невиданная пропаганда, которая в своем стремлении очернить и уничтожить всё русское, дошла до предела», причем подобного мир не знал с гитлеровских времен. 

Фото: Pixabay