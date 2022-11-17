Стартовал депутатский мониторинг региональной помощи мобилизованным

О запуске программы сообщил член Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов.





Проект предполагает составление рейтинга на основе данных о наличии одежды, защитной амуниции, оружия, техники, выплат, поддержки семей мобилизованных и др.





На момент написания заметки лидерами по обеспечению призванных жителей стали Бурятия, Адыгея, ЕАО, Карачаево-Черкесия, РС (Я) и др. Наименьшее обеспечение — в Липецкой и Калужской областях.





Проект призван отслеживать, как региональные власти помогают призванным жителям. Источники информации — официальные ответы глав регионов и сообщения СМИ. Мониторинг касается учебных центров и зоны СВО. О выявленных проблемах губернаторов оповестят депутатские запросы.





Участвовать в программе могут представители любых фракций. Также они могут скрывать свои имена.





Кузнецов отметил, что важно помогать главам регионов «позаботиться о мобилизованных и их семьях»: «Они не обязаны по закону, но с моральной точки зрения должны сделать максимум для мобилизованных земляков в плане экипировки и заботы о близких».





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