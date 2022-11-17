II Московский международный фестиваль архивных фильмов пройдет с 16 по 30 ноября и представит уникальные находки из коллекции Госфильмофонда

На церемонии открытия в «Иллюзионе» будут представлены сразу две картины — отреставрированный фильм «Миражи» Петра Чардынина и лента «Танцовщица Шивы» Альбера Капеллани, которая являлась одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира и была обнаружена в архиве Госфильмофонда России.

В программу вошли забытые и недооцененные современниками фильмы, малоизвестное научное и завораживающее зрелищное кино. Особое место в программе фестиваля занимают показы архивных находок — лент, считавшихся прежде утраченными. Атрибутирование и восстановление утерянных фильмов является одной из главных задач Госфильмофонда России — организатора фестиваля.

«На протяжении более 20 лет Госфильмофонд России ежегодно представлял свою коллекцию киноведам, показывая архивное кино на фестивале «Белые Столбы». И вот уже второй год жемчужины коллекции демонстрируются в кинотеатрах Москвы. Гостям смотра откроются уникальные архивные находки, малоизвестные или недооцененные прежде фильмы. Уверена, что фестиваль будет чрезвычайно интересен не только для профессионального сообщества киноведов и архивистов в области кино, но и для самой широкой аудитории», — рассказала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Большая часть показов пройдет с пленки и будет сопровождаться обширной публичной программой: лекциями и дискуссиями с киноведами, реставраторами и кураторами программ.

К участию в публичной программе приглашены: Наум Клейман, Андрей Икко, Ирина Зубатенко, Сергей Огудов, Семен Дымшиц, Ирина Белых, Тамара Шведюк, Федерико Стриули, реставратор Аделя Хубутдинова, а также программный директор фестиваля Ольга Деревянкина.

Среди специальных событий фестиваля — презентация альбома плакатов «Белые одежды. Врач на экране». Презентация и одноименная кинопрограмма посвящены врачам — в благодарность за труд во время пандемии коронавируса. На встрече составитель каталога и киновед Евгений Марголит расскажет об экранном образе врача и его трансформациях в отечественном кино.

Фото: Минкультуры РФ