Традиции, искусство и народное творчество: Музей-заповедник «Кижи» и Музей декоративного искусства представили выставку «Заонежская вышивка: коллекции судьбы»

Во Всероссийском музее декоративного искусства открылся совместный с Музеем-заповедником «Кижи» проект «Заонежская вышивка: коллекции судьбы». На выставке представлено свыше 100 подлинных музейных предметов XIX – первой половины XX веков. В церемонии открытия приняла участие статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

«Этот яркий проект позволит пробудить живой интерес к традиционному карельскому мастерству и в целом к нашим восхитительным народным художественным промыслам и ремеслам, даст мощный импульс их изучению, популяризации и развитию», – сказала она.

Замглавы ведомства напомнила, что 2022 год Указом Президента объявлен Годом культурного наследия народов России. По этой причине проект, созданный двумя ведущими в области сохранения народных традиций федеральными музеями, обретает особую актуальность. По словам Аллы Маниловой, карельские художественные промыслы ярко демонстрируют, что традиции – это современно, модно и востребовано.

Как сообщила директор Музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова, заонежская вышивка занимает особое место в декоративно-прикладном искусстве Русского Севера, это крупнейший народный художественный промысел Карелии. В свою очередь директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова отметила значимость проекта, поскольку музеи сегодня становятся источником вдохновения и для дизайнеров, и для производителей.

После завершения церемонии Алла Манилова также осмотрела и постоянную экспозицию Всероссийского музея декоративного искусства «Русский стиль: от историзма к модерну», где представлены разные этапы формирования национального искусства через эпоху историзма, неорусского стиля, охватившего все сферы художественной и частной жизни России, модерна и других стилей.





Фото: Минкультуры РФ