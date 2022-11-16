Фестиваль «Музыкальное сердце театра» пройдет в Екатеринбурге

На театральных площадках столицы Урала готовятся не только показы лучших российских спектаклей со всей страны. Организаторы делают упор на образовательную и деловую составляющие фестиваля. В рамках фестиваля будет организована творческая лаборатория, мастер-классы и круглые столы для обсуждения перспектив развития музыкального театра в России.





Зрители Екатеринбурга увидят среди прочих такие спектакли, как «Семейка Аддамс» (г. Тюмень), «Летучий корабль» (г. Орел), «РОК» (г. Кемерово), «Дорогой мистер Смит» (г. Санкт-Петербург), а также постановки специального проекта Театральной студии Светланы Горшковой с участием юных актеров «Юная любовь в пяти театральных измерениях» и «Война глазами детей» (г. Москва). В этом году на суд строгого жюри будут также представлены сказка-мюзикл, краш-мюзикл и даже хоррор.





Завершится фестиваль 28 ноября торжественной церемонией награждения победителей в 18 конкурсных номинациях.





Фото: Минкультуры РФ