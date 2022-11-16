Аниме по «Тому и Джерри» выпустили в Японии

Японское подразделение Cartoon Network (входит в WBD) представило свою версию знаменитого американского мультсериала. В ней — меньше жестокости.





Премьеру роликов с кавайными Томом и Джерри приурочили ко Дню сыра. В них герои шалят и донимают друг друга, кот гоняется за мышонком (или наоборот). При этом все игры, погони и драки представлены не такими жестокими, как в оригинальной серии.





Вместе со знакомыми героями в эпизодах появляется новый мышонок в подгузниках — Таффи, племянник Джерри. Том даже кормит малыша, лишь бы он не пугал его своим криком.





Всего для японских зрителей создали семь часов контента. Аниме-адаптация запланирована как разовый проект, который не повлияет на выход классических Tom and Jerry.





Пилотные короткометражки про кота и мышь дебютировали в 1940 году и моментально стали популярными. Создателями персонажей выступили Уильям Ханна и Джозеф Барбера. Мультсериал получил семь «Оскаров», а также критику за сцены насилия и жестокости.



