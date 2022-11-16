Premier объявил о начале съемок исторического детектива «Цербер»

Сериал расскажет о серии убийств доносчиков, сдавших властям участников восстания 1825 года, сообщила пресс-служба стриминга.





Действие развернется в столице Российской империи после восстания декабристов. Начинается следствие и поиск участников. Некоторых удается поймать благодаря доносам. Вслед за этим Петербург потрясает череда жестоких убийств доносчиков. Возле их тел обнаруживают только листы со строками Александра Пушкина. Расследование дела поручают сыщику из Москвы и дворянину, освобожденному из-под ареста.





Постановкой детектива займется Владимир Щегольков («Везет!»). Главные роли исполнят Тимофей Трибунцев и Сергей Марин. Также в проекте задействованы Александр Горбатов, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и др.





Ранее на KION вышел сериал Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Союз спасения: Время гнева», рассказывающий о событиях до восстания декабристов.





Дата премьеры пока не намечена.





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