Во Владивосток прибыли картины Ильи Репина из Русского музея

19 ноября в Приморской картинной галерее стартует выставка работ автора «Далекое близкое», сообщила пресс-служба ГРМ.





В галерею прибыли семь ящиков, в которых доставили 34 картины из Петербурга. В их числе — «Автопортрет», «Венчание Николая II», эскизы к «Бурлакам на Волге» и др. Сотрудники Приморской галереи вскрыли посылку и проверили состояние полотен после перелета, отмечается в ее Telegram-канале.





Впервые во Владивостоке будет масштабно представлено наследие художника. Экспозиция включает более 80 полотен из музеев РФ и Беларуси, документы, фотографии и вещи мастера. Посетители увидят широко известные картины и менее узнаваемые работы Репина разных десятилетий с историческими сюжетами, изображениями выдающихся современников, а также эскизы к признанным шедеврам и другие произведения.





Проект организован в рамках реализации нацпроекта «Культура». Экспозиция будет работать до 22 января.





Фото: пресс-служба ГРМ