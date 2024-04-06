В Театре Вахтангова снимут с репертуара восемь спектаклей

Восемь спектаклей покинут репертуар Театра имени Евгения Вахтангова, последний раз их сыграют в июне, сообщает Телеграм-канал театра.





«Мы обещали информировать заранее, если планируется снятие спектаклей. Знаем, что не обрадуем вас этой новостью, но раз уж взяли на себя обязательство, то должны его исполнить. Тем более что 8 апреля в 12:00 откроется продажа билетов на июнь 2024 года, и у вас будет возможность посмотреть спектакли, которые покидают наш репертуар», — говорится в сообщении.





Так, на Новой сцене больше не будут идти спектакли «Гроза», «Дурочка», «Ромул Великий» и «Соломенная шляпка», на Симоновской сцене — «Попрыгунья», «Превращение» и «Самоубийца», на сцене «Студия» — постановка «Глазами клоуна».





В театре объяснили снятие спектаклей с репертуара производственной необходимостью.





«Главная причина, как и всегда, — производственная необходимость. Чтобы театр выпускал премьеры, чтобы артисты получали новые роли — репертуар должен обновляться. А значит, мы вынуждены снимать спектакли: неважно, новее они или старше, важно, что их функция исполнена: они принесли радость зрителям и послужили для артистов яркими эпизодами в карьере, которые приведут к дальнейшим творческим свершениям», — отметили в театре.









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