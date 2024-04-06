Музей Великого моста откроется в Великом Новгороде

Музей Великого моста в память о мосте, который связывал берега реки Волхов с XI века, откроют в Великом Новгороде в июне, сообщил генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн.





«Музей Великого моста — это проблемный долгострой, и к 12 июня он будет открыт. Это сложное обещание, но оно будет выполнено. Создание музея ведется с 2018 года», — приводит слова Сергея Брюна ТАСС





Музей расположился в отреставрированном здании около пешеходного моста через реку Волхов, памятнике архитектуры XIX века. В нем будет создана цельная композиция.





Первое упоминание Великого моста относится к первой Новгородской летописи. Мост несколько раз подвергался разрушениям и перестройке. С 2005 года подводные археологи ведут исследования дна реки Волхов в том месте, где остались опоры. За это время найдены различные артефакты, которые легли в основу будущей экспозиции Музея Великого моста.