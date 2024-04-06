Кировский драмтеатр представил в Петербурге спектакль по воспоминаниям ленинградских детей

Актеры Кировского областного драматического театра имени С.М. Кирова показали в Санкт-Петербурге спектакль по воспоминаниям ленинградских детей, эвакуированных в Кировскую область в годы блокады, сообщил ТАСС министр культуры Кировской области Даниил Дворцов.





Спектакль основан на воспоминаниях детей. Историю четырех судеб показали актеры Елена и Иван Шевелевы, Дарья Михалицына и Александр Чистяков. Спектакль сопровождали песни тех времен, аудио взрывов, летящих самолетов.





Премьера постановки прошла на открытии выставочного проекта «Кировская область — земля спасенного детства» в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в ходе Дней культуры Кирова в Петербурге. Сценарий спектакля писали специально к этому проекту. Режиссером стала замдиректора кировского драмтеатра Татьяна Котвицкая.





На открытии выставки, которая работает до 10 июня, выпускники Вятского художественного училища им. Рылова представили картины на тему блокады Ленинграда. Кроме того, в ходе Дней культуры Кирова в Петербурге показали премьеру фильма Центрального госархива Кировской области и ГТРК «Вятка» «Спасенное детство» — воспоминания Лилии Широковой, девочки, потерявшей родителей, для которой Кировская область стала второй малой родиной.





Всего в годы Великой Отечественной войны в Кировскую область эвакуировали 28 тыс. юных ленинградцев.









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