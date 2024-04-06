В Москве стартовала выставка NFT-художника Рината Абдрахманова

Работы NFT-художника Рината Абдрахманова представили на персональной выставке в первой в России галерее фиджитал-искусства VS Gallery, которая открылась прошлой осенью в Москве, сообщает ТАСС.





Экспозиция называется «Мультичеловек 2», поскольку посредством цифрового искусства автор исследует феномен человеческого тела в визуальной коммуникации. На нескольких экранах галереи предстала видеоинсталляция с превращением тела из природного в техногенное, где человеческая плоть обрастает цифровыми и технологичными смыслами.





В работах художник использует фотографию, компьютерное и 3D-моделирование, создавая сложные призматические искажения.





Выставка открыта для посетителей с 6 апреля по 12 мая.





Ринат Абдрахманов (Rinatto L’bank) — петербургский NFT-художник родом из Казахстана, резидент VS Gallery.









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