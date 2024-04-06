Международный балетный фестиваль стартовал в Чувашии

Всероссийской премьерой спектакля «Крик» в постановке Государственного академического театра оперы и балета Республики Коми открылся международный балетный фестиваль в Чебоксарах.





Как сообщил художественный руководитель балетной труппы Чувашского государственного театра оперы и балета Данил Салимбаев, фестивальная программа продлится десять дней и включает шесть балетных вечеров и спецпроекты.





Двухактный спектакль «Крик» поставлен по мотивам романа «Иди на Голгофу» Александра Зиновьева и стал первым обращением к хореографической инсценировке творчества русского философа. Фестивальную программу 6 апреля продолжит балет «Спящая красавица», в котором главные партии исполнят приглашенные солисты Мариинского театра Елена Евсеева и Евгений Коновалов. 7 апреля театр танца «Каннон данс» из Санкт-Петербурга представит вечер современной хореографии: балеты «Вкл/Выкл», «Бар. Око» и «Бессердечность». 13 апреля артисты Государственного театра оперы и балета Удмуртии покажут спектакль «Корсар», передает ТАСС





Одним из центральных событий фестиваля станет премьера балета «Пушкиниана» по произведениям цикла «Маленькие трагедии» Александра Пушкина 12 апреля. Постановка приурочена к 225-летию со дня рождения Пушкина и стала результатом работы первой лаборатории молодых хореографов, которая прошла в Чувашском театре оперы и балета в 2023 году. В фестивальные дни также пройдут спецмероприятия: мастер-классы по классическому и современному танцу, театральная экскурсия, три творческие встречи.





Завершится фестиваль 14 апреля гала-концертом.









Фото: Pixabay.com