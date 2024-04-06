Сергиево-Посадский музей-заповедник стал федеральным

06.04.2024
Сергиево-Посадский музей-заповедник стал 72-м подведомственным Минкультуры России музеем, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры РФ.
«Распоряжение о присвоении федерального статуса подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в январе 2024 года. Сегодня завершились необходимые процедуры», — говорится в сообщении.
В настоящее время Сергиево-Посадский музей-заповедник включает 200 тысяч предметов музейного фонда, масштабную коллекцию художественных произведений и памятников истории русского искусства XI–XX веков.
В музее — одно из лучших в России собраний декоративно-прикладного искусства.
Кроме того, в музее находится коллекция изобразительного искусства XX–XXI веков, а также богатое собрание археологии и краеведения.
Фото: Телеграм-канал Министерства культуры РФ